Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz öksüz ve yetim çocuklarla buluştu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda öksüz ve yetim çocuklarla bir araya geldi.

Yılmaz, Türkmen beldesindeki bir salonda düzenlenen programda, öksüz ve yetim çocuklara çanta, kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Yaptığı konuşmada ebeveynlerini kaybeden çocukların yüzünün gülmesi için çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Çocuk, öksüz ve yetim gülerse dünya güler. Çocuklarımızla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. İyi ki varlar, inşallah hep var olsunlar." dedi.

"Aile Yılı" etkinlikleri kapsamındaki programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan da katıldı.