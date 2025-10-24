Osmaniye'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı

Osmaniye'de "Gelin Sporda Buluşalım 3. Kamu Spor Oyunları" kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki müsabakalarda 11 takım şampiyonluk için mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kadınlarda ise Osmaniye Gençlik Filenin Sultanları takımı oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Dündar, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş ve Merkez Spor Salonu Tesis Sorumlusu Zümrüt Akoluk tarafından turnuvada dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalyaları verildi.

Turnuvada şampiyon olan takımların 2-7 Kasım'da Mersin'de düzenlenecek bölge finallerinde Osmaniye'yi temsil edeceği öğrenildi.