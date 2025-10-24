Habertürk
        Osmaniye'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı

        Osmaniye'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı

        Osmaniye'de "Gelin Sporda Buluşalım 3. Kamu Spor Oyunları" kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:44
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki müsabakalarda 11 takım şampiyonluk için mücadele etti.

        Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kadınlarda ise Osmaniye Gençlik Filenin Sultanları takımı oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Dündar, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş ve Merkez Spor Salonu Tesis Sorumlusu Zümrüt Akoluk tarafından turnuvada dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalyaları verildi.

        Turnuvada şampiyon olan takımların 2-7 Kasım'da Mersin'de düzenlenecek bölge finallerinde Osmaniye'yi temsil edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

