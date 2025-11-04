Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı.
Çalışmalarda, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.