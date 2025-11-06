Habertürk
        Osmaniye'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Osmaniye'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:09 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:09
        Osmaniye'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla kermes düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezinin desteğiyle Aile Destek Merkezi (ADEM) bahçesinde yapılan kermeste, kursiyerlerin hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Stantları gezen Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, kermesin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Dolu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı organizasyon, milletimizin mazlum coğrafyalara olan duyarlılığını bir kez daha göstermiştir. Allah razı olsun. İnşallah çok da güzel gelir oluşacak." dedi.

        İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

