        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 19:22 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:22
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Öksüzlü mevkisinde B.A'nın kullandığı otomobil ile F.A. idaresindeki 34 ZLM 11 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

