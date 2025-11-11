Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Öksüzlü mevkisinde B.A'nın kullandığı otomobil ile F.A. idaresindeki 34 ZLM 11 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.