        Osmaniye'de Yeşilay öncülüğünde bisiklet turu düzenlendi

        Osmaniye'de Yeşilay öncülüğünde bisiklet turu düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:21 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:21
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yeşilay tarafından "Sağlıklı Nesiller İçin Pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet turu yapıldı.

        Kaymakamlık önünde başlayan tura katılan 200 bisikletli, ilçe merkezindeki 5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

        Her yaştan bisikletlinin yer aldığı turun sona erdiği semt pazarında, konser ve yarışmalar düzenlendi.

        Bisiklet sporcularının gösteri sunmasının ardından "Sağlıklı Nesiller İçin Pedallıyoruz" sloganıyla organize edilen tura katılanlara başarı belgesi verildi.

        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, gazetecilere, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaşması için bu tür etkinlikleri önemseyip desteklediklerini söyledi.

        Yeşilay Osmaniye Şubesi Başkanı Osman Kıbrıslıgil ve Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil de hem sağlıklı yaşama dikkati çekmeyi hem de gençleri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını anlattı.

        Etkinliğe, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Orkun Akıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ve İlçe Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Dağlık da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

