        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de 9 düzensiz göçmen yakalanırken "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:31
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari araç ile bir otomobili durdurdu.

        Araçlarda bulunan 9 Suriyelinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Düzensiz göçmenleri yurda soktuğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

