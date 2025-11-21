Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Anne ve kızının evlerinin önünde elektrik akımına kapılmasıyla ilgili 9 sanığa dava

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkamaya çalışan 6 yaşındaki çocuk ile ona yardım etmek isteyen annesinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuksuz 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:14
        Toprakkale ilçesinde 23 Nisan'da Özlem (6) ile annesi Cennet Üstün'ün (37) elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili tutuksuz 9 kişi hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Harita teknikeri M.G, kepçe operatörü M.N.O, kontrolör B.K, kaynakçı M.E, işçileri denetleyen C.S. ve A.E, ile kürekçiler F.G, Ö.Y. ve K.U. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olaydan 10 gün önce bölgede doğal gaz çalışması yapıldığı, bu çalışmada toprak altından geçen elektrik besleme kablolarının gerildiği ve izolasyonunun sıyrıldığı, çelik boruda sıyrılma nedeniyle kaçak elektrik akımı bulunduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

        İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ise C.S, M.N.O, M.G. ve B.K'nin hasar oluşan kabloların tamir edilmeden gömülmesi ve bu durumun ilgililere bildirilmemesi sebebiyle tali kusurlu oldukları, diğer sanıkların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

        İddianamede, "bilirkişi raporunda 5 sanığa kusur yüklenmediği yönünde görüş bildirilse de A.E'nin kontrol yetkisini ve sorumluluğunu yerine getirmemesi, F.G, Ö.Y, K.U ve M.E'nin de kazı esnasında kablonun hasar gördüğünü bilmelerine rağmen kimseye haber vermemesi, bu durumdan vatandaşların zarar görebileceğini öngörmelerine rağmen eylemlerine devam ettikleri" bildirildi.

        Toprakkale ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde 23 Nisan'da evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkayan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

