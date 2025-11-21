Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:38
        Kadirli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Y. E. D. idaresindeki 80 ABZ 727 plakalı motosiklet, Bağ Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde D.K. yönetimindeki 80 AFP 059 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

