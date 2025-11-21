Kadirli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y. E. D. idaresindeki 80 ABZ 727 plakalı motosiklet, Bağ Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde D.K. yönetimindeki 80 AFP 059 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
