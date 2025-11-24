Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 6 zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı gözaltına alındı.
Çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 119 tüfek fişeği, 31 paket kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.