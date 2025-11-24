Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 6 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı gözaltına alındı.

        Çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 119 tüfek fişeği, 31 paket kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de Eğitimci-Yazar ve Sanatçı Mehmet Erkoçak saygı gecesi
        Osmaniye'de Eğitimci-Yazar ve Sanatçı Mehmet Erkoçak saygı gecesi
        Osmaniye'de yüksek riskli gıdalara denetim
        Osmaniye'de yüksek riskli gıdalara denetim
        Trafik kazasında ölen itfaiye erinin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi
        Trafik kazasında ölen itfaiye erinin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri Koçtaş için tören düzenlendi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri Koçtaş için tören düzenlendi
        Osmaniye'de Yeşilay öncülüğünde bisiklet turu düzenlendi
        Osmaniye'de Yeşilay öncülüğünde bisiklet turu düzenlendi
        Osmaniye'de tırda çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de tırda çıkan yangın söndürüldü