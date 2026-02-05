Habertürk
Habertürk
        Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:21 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:21
        Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan gönüllü arama kurtarma ekiplerinin deprem sahasında yürüttüğü çalışmalara ait fotoğraflar yer aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, serginin açılışında, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından 30 fotoğrafın yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

