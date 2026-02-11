Canlı
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de sağanak su baskınlarına neden oldu

        Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda trafik aksadı.

        Giriş: 11.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:36
        Osmaniye'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda trafik aksadı.


        Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


        Birikintiler nedeniyle trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı, Devlet Bahçeli Altgeçidi çift taraflı ulaşıma kapatıldı.


        Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.


        Osmaniye Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

