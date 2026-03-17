Osmaniye'de çaya devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'de çaya devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi. Mustafa Canik'in kullandığı geri dönüşüm malzemesi yüklü plakası öğrenilemeyen tır, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nun Mamure mevkisinde Hamus Çayı'na devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Canik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Canik'in cenazesi, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

