Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor: 2-2

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Deniz Kürkek (xx), Bekir Özçelik (xx), Mehmet Ali Çetin (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx) Ahmet Baykal (xx), Ekrem Sütçü (xx), Kerim Bölük (x) (Dk. 33 Onur Kızıltaş), Hamza Türkmen (x) (Dk. 72 Deniz Karadeniz), Metehan Mimaroğlu (xxx), Hamit Bayraktar (xx), Taşkın Kartal (xx), Vedat Saygı (xx), Tavfik Şanver (xx), Hasan Aktürk (x) (Dk. 58 Cihat Ateş)

DİYARBEKİRSPOR: Ahmet Üçgün (xx) Reşo Akın (xxx), Taner Çekiç (x) (Dk. 89 Emre Hasan Balcı), Vedat Budak (x) (Dk. 76 Uğur Ayhan), Fikret Topaloğlu (xx), Tolunay Yurtseven (xx), Emrah Kiraz (x) (Dk. 68 İbrahim Hasa xx), Şevket Güngör (xx), Doğukan Bad (xx), Emre Kara (xx), Mehmet Fuat Gölbaşı (xxx)

GOLLER: Dk. 53 Metehan Mimaroğlu, Dk. 71 Onur Kızıltaş (Osmaniyespor) - Dk. 12 Reşo Akın, Dk. 45 Mehmet Fuat Gölbaşı (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Metehan Yamanoğlu (Osmaniyespor) - Mehmet Fuat Gölbaşı, Tolunay Yurtseven (Diyarbekirspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kaldı. 7 Ocak Stadı'nda oynanan zorlu maçı, Deniz Kürkek, Bekir Özçelik ve Mehmet Ali Çetin hakem üçlüsü yönetti. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmanın 12´nci dakikasında Diyarbekirspor oyuncusu Reşo Akın, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mehmet Fuat Gölbaşı, ilk yarının uzatma dakikalarında topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. Osmaniyesporlu Metehan Mimaroğlu 53´üncü dakikada meşin yuvarlağı filelere göndererek skorun 2-1 olmasını sağlarken, 71´inci dakikada ise Onur Kızıltaş beraberlik golünü kaydetti. Uzatma dakikalarında da beraberlik skorunu değiştirecek gol olmayınca maç 2-2 sona erdi ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.



OSMANİYE 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:45

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