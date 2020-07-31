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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portakal ağacı odununu mangal kömürüne dönüştürüyorlar

DHA

Portakal ağacı odununu mangal kömürüne dönüştürüyorlar


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, portakal ağacı odunlarından, özel yöntemlerle 15-40 gün boyunca yakılarak elde edilen mangal kömürleri, Kurban Bayramı'nda yoğun talep görüyor. Türkiye'nin dört bir yanına mangal kömürü gönderdiklerini belirten üreticiler, "Portakal ağacı, mangalda daha güzel oluyor. Çıtırdama yapmaz, ateş atmaz, ete zarar vermez o nedenle çok tercih edilmektedir. Diğer kömürler eti çabuk yakmaktadır" diye konuştu.
Merkeze bağlı Dervişli Köyü E-90 otoyolu yanında kiralanan arazide mangal kömürü işçisi olarak çalışan Yunus Aydın, verimden düşen portakal bahçelerini bulup kestiklerini belirtti. Portakal ağacı odununun mangal kömürüne dönüşme hikayesini anlatan Aydın, "Kökleri temizledikten sonra alt tabanı kuruyoruz. Üstüne ise beden ağaçlarını dizerek büyük bir ocak oluşturuyoruz. Üstünü ise saman ve toprak ile kapatıp içerisine ateş bırakıyoruz. Büyüklüğüne göre bu ocaklarımız 15 -20 gün yanıyor, bazen bir aydan fazlada sürebiliyor bu işlem" dedi.
`GÜNDE 10-12 SAAT ÇALIŞIYORUZ´
Bu işi çocukluktan bu yana yaptığını belirten Aydın, Kurban Bayramı nedeniyle talebin de arttığını söyledi. Aydın, "Yaptığımız mangal kömürlerini taleplere göre Türkiye'nin tüm illerine göndermekteyiz. Fiyatlar ise alt tabandan gitmekte. Günlük ortalama 10-12 saat çalışıyoruz. Gece nöbetlerimiz oluyor. Çünkü saman yanarsa ateş alır o yüzden geceleri nöbet tutmaktayız. 15 gün yandıktan sonra ocağımızı muşamba altında dinlendiriyoruz ve daha sonra çuvallara koyarak satışa hazır hale getirip istenilen yerlere gönderiyoruz" diye konuştu.
`PORTAKAL AĞACI KÖMÜRÜ ETE ZARAR VERMEZ´
Doğma büyüme bu işin içinde olduğunu ve 7 yıldır da düzenli olarak çalıştığını söyleyen Özkan Aydın ise kömür yapımı için bölgede sadece portakal ağaçlarının kullanıldığını belirterek, "Portakal ağacı, mangalda daha güzel oluyor. Çıtırdama yapmaz ateş atmaz, ete zarar vermez o nedenle çok tercih edilmektedir. Diğer kömürler eti çabuk yakmaktadır" diye konuştu.
Kurumuş verimden düşmüş portakal ağaçlarının kullanıldığını dile getiren Özkan Aydın, "Meyve veren ağaçlar zaten kesilmez. Kurumuş, çürümüş meyve vermeyen ağaçları kesip kömür yapıyoruz. Havalar çok sıcak ama artık sıcak işlemiyor. Tepenin sıcağı kömürün sıcağı kadar değil, alıştık. Emeğimizin karşılığını mal giderse alıyoruz, gitmezse alamıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-07-31 10:19:16

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