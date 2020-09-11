Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Düziçi ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Yenifarsak köyü Nacar Yaylası’nda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına Osmaniye'den gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildiği öğrenilirken ekiplerin karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.