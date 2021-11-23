168 şehit öğretmen adına 168 fidan bağışı

Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla şehit düşen 168 öğretmen için 168 fidan bağışında bulundu.

Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit düşen öğretmenleri unutmadı. Üyeleri adına şehit düşen 168 öğretmen için 168 fidan bağışında bulunduklarını belirten Türk Eğitim Sen Osmaniye İl Başkanı İsmail Kılınç, vatan için şehit düşen öğretmenleri unutmadıklarını söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin en çok şehit veren meslek guruplarından birisi olduğunu ifade eden Kılınç, “Bütün kötülüklerin kaynağı olan cehaletle mücadele etmek için beşeri ve coğrafi her türlü zorluklara rağmen yurdun en ücra noktalarına kadar giderek maarif hizmeti veren eğitim neferlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik mensuplarımızdan sonra hain teröre en çok şehit veren meslek gurubudur. ‘Oku’ emrinin yeryüzüne hâkim olması için emek veren, mücadele ettiği cehalet karşısında kalemden ve defterden başka silahı olmayan ve iyilikten başka ikna yöntemi bilmeyen öğretmenlerimiz fidan yetiştirdiler, sonra bu vatana kurban olup can verdiler. Bizde Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi olarak bu topraklara şehit düşen 168 şehit öğretmenimiz adına Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesinin değerli üyeleri adına 168 fidan bağışında bulunduk. Şehitlerimizi unuttuk mu? Unutmadık, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. ‘Ruhları şad olsun’ der onlar gibi bizde, başta Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bütün Türk büyüklerinin izinden gideceğimize eğitim neferleri olarak canı gönülden söz veririz” diye konuştu.

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