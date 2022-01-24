Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için seferber olan ekipler, diz boyu karda yemleme çalışması yaptı.

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bahçe DKMP Şefliği ve Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği koordinasyonunda Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz’ın katılımıyla Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde yaşayan yaban hayvanlarına saman, kasap artığı, ekmek ve buğday olmak üzere toplamda bin 600 kilogram yem bırakıldı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatının devamı için olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak amacıyla yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

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