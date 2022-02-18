OKÜ, Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig 20212022 Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 711 Mart tarihleri arasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ünilig 20212022 Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Üniversiteler 2. Liginde mücadele eden 71 Üniversite 8 ayrı grup şeklinde mücadele edecek. OKÜ’nün de içinde bulunduğu grupta Kilis 7 Aralık, Malatya İnönü, Mersin, Alanya Alladdin Keykubat, Karamanoğlu Mehmetbey, Kayseri Erciyes, Gaziantep, Kayseri Nuh Naci Yazgan, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversiteleri yer alacak.

711 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalar Karacaoğlan Yerleşkesi OKÜ Spor Kompleksi'nde, üniversitelerin kadın ve erkek takımlarının katılımıyla gerçekleşecek.

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