Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak (2)



BAKAN VARANK MÜZE AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçe ilçesindeki TOKİ konutları anahtar teslim töreni ve Düziçi ilçesi Yeni Organize Sanayi Bölgesi alanındaki incelemesinin ardından Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Varank, daha sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret ederek, burada partililerle buluştu. Bakan Varank, daha sonra ise İl Genel Meclisi tarafından projesi hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından finanse edilen Osmaniye Fıstığı Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yer fıstığının ekiminden tüketimine kadar olan sürecin bal mumu heykelleri, görsel sunumlar ve fotoğraflarla anlatıldığı müzenin açılışında konuşan Bakan Varank, Osmaniye´yi fıstığın başkenti olarak nitelendirdi.

'MÜZEYLE KENT HAREKET KAZANDI'

Müzeyle birlikte kente yeni bir hareket kazandırıldığını vurgulayan Bakan Varank, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bölgesel kalkınmadan sorumlu bakanlık olarak biz 3,5 senedir görevimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu manada da kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri ile potansiyelini en uygun yatırımları şehirlere yerel paydaşlarla birlikte kazandırıyoruz. İşte burası fıstığın başkenti olarak bilenen bir şehir. Bu manada fıstığın daha güzel tanıtımı ve bu şehirde simge olmasıyla ilgili yeni bir eser kazandırmak amacıyla bu fıstık müzesini valiliğimizle beraber inşa ettik. Bundan sonra Osmaniye´ye gelen her vatandaşımız ve her bir turist gelip burayı gezerek fıstık hakkında bilgi alacak. Bu manada da şehre yeniden hareketlendirmeyi kazandırmış oluyoruz. Biz açılışını yaptığımız bu müzenin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müzeyi gezerek Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice´den bilgiler aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-03-26 17:41:27



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