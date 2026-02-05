Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan çalışmalarla 10 yeni sağlık tesisi hizmete girdi.



İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1010 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.



Depremlerde kentteki 9 sağlık personelinin de vefat ettiğini bildiren Ceviz, afetin ilk dakikalardan itibaren yaraların sarılması için devlet ve milletin el ele çalıştığını dile getirdi.



Ceviz, deprem sonrası kentte 900 yataklı Osmaniye Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Düziçi, Bahçe, Toprakkale ve Sumbas ilçelerinde devlet hastaneleri ile toplam 10 sağlık tesisinin hizmete girdiğini ifade etti.



Kadirli ilçesinde 150 yataklı devlet hastanesi ek binasının da bu yıl hizmete açılmasının planlandığına dikkati çeken Ceviz, şunları kaydetti:



"Hasanbeyli'de 10 yataklı devlet hastanemiz kısa bir süre içerisinde hizmete alınacaktır. Yarın itibarıyla resmi açılışı yapılacak 4 aile sağlığı merkezimizin dışında 8 aile sağlığı merkezimizin daha ihale ve yapım süreçleri devam etmektedir. Asrın felaket sonrasında ilimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye, insan kaynağını arttırmaya yönelik çabalarımız devam etmektedir."

