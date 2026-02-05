Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan çalışmalarla 10 yeni sağlık tesisi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:14
        Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi
        

        İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1010 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

        Depremlerde kentteki 9 sağlık personelinin de vefat ettiğini bildiren Ceviz, afetin ilk dakikalardan itibaren yaraların sarılması için devlet ve milletin el ele çalıştığını dile getirdi.

        Ceviz, deprem sonrası kentte 900 yataklı Osmaniye Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Düziçi, Bahçe, Toprakkale ve Sumbas ilçelerinde devlet hastaneleri ile toplam 10 sağlık tesisinin hizmete girdiğini ifade etti.

        Kadirli ilçesinde 150 yataklı devlet hastanesi ek binasının da bu yıl hizmete açılmasının planlandığına dikkati çeken Ceviz, şunları kaydetti:

        "Hasanbeyli'de 10 yataklı devlet hastanemiz kısa bir süre içerisinde hizmete alınacaktır. Yarın itibarıyla resmi açılışı yapılacak 4 aile sağlığı merkezimizin dışında 8 aile sağlığı merkezimizin daha ihale ve yapım süreçleri devam etmektedir. Asrın felaket sonrasında ilimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye, insan kaynağını arttırmaya yönelik çabalarımız devam etmektedir."

