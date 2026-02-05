Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası Osmaniye'de başladı

        Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:04 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası Osmaniye'de başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

        Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki müsabakalarda 57 ilden 1020 sporcu mücadele ediyor.

        Müsabakalar öncesinde düzenlenen açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı tarafından Osmaniye Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'ye boks eldiveni takdim edildi.


        Federasyon Başkanı Kayıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın Osmaniye'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

        Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Birinciliği'nin Osmaniye'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kayıcı, şunları kaydetti:

        "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Okul Sporları yetkilileri organizasyona büyük destek veriyor. Osmaniye'de başarılı antrenörlerimiz ve şampiyon sporcularımız var. 57 ilden 1020 sporcumuz katılıyor. Toplamda yaklaşık 2500 kişilik bir katılım söz konusu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."


        Organizasyonun 4 gün süreceği bildirildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Deprem sonrası Osmaniye'de 10 sağlık tesisi hizmete girdi
        Deprem sonrası Osmaniye'de 10 sağlık tesisi hizmete girdi
        Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi
        Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi
        Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Deprem anında telefonu bırakmadılar: 112 çalışanları o geceyi anlattı Osman...
        Deprem anında telefonu bırakmadılar: 112 çalışanları o geceyi anlattı Osman...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ahırı yıkılan küçükbaş hayvan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ahırı yıkılan küçükbaş hayvan...