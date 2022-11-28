İHA

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde belediye tarafından ihale edilmiş ve özel bir şirket tarafından yapılan kanalizasyon ve alt yapı şebekesi kazı çalışmasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel buldu.

Sumbas İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, durumdan haberdar olarak heykeli bulan işçiler ile temasa geçti.

97 cm boyunda 80 kilo ağırlığındaki Meryem Ana figürlü heykeli bulan fakat yetkililere haber vermeyen 5 işçi hakkında adli işlem başlatıldı.

Heykeli teslim alan polis ekipleri durumu Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekip ve arkeologlar heykelin bulunduğu Karaömerli Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerinden bilgi aldılar.

Daha sonra heykel Müze Müdürlüğü yetkililerince teslim alınarak incelenmek üzere Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu heykelin bulunduğu alanda yaptığı açıklamada “İlçemiz Karaömerli Mahallesi'nde alt yapı çalışmasında çalışan işçiler tarafından bir tarihi eser bulundu. Daha sonra polis ekipleri bu tarihi eseri teslim alarak Osmaniye Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler. Bulunan bu heykel ilçemiz turizmine inşallah katkı sağlar” şeklinde konuştu.