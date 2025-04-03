Osmanlı'dan gelen tatlı gelenek: Damaklarda ve tarihte iz bırakan lezzet akide şekerinin hikayesi!

Akide şekeri, Osmanlı mutfağının en eski ve en anlam yüklenmiş tatlılarından biridir. Günümüzde çeşitli tat ve renkleriyle bilinse de, tarihi boyunca sembolik bir anlam taşımış, özel törenlerde kullanılmış ve önemli mesajların sessiz tercümanı olmuştur. Osmanlı'dan bugüne uzanan hikayesi ile akide şekeri, tatlı bir miras olmanın ötesinde, derin anlamlar barındıran bir gelenek olmuştur.

AKİDE ŞEKERİNİN KÖKENİ VE ANLAMI

Akide sözcüğü, Arapça "akit" kelimesinden gelir ve "bağlılık, sözleşme, sadakat" gibi anlamlara sahiptir. Bu anlam, şekerin sert ve dayanıklı yapısıyla da birebir uyumludur. Osmanlı döneminde yeniçerilerle padişah arasındaki sadakatin göstergesi olarak kullanılan bu şekerleme, sadece tatlı bir ikramdan çok daha fazlasını ifade etmiştir.

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YENİÇERİLER VE AKİDE ŞEKERİ ARASINDAKİ BAĞ

Osmanlı'daki "ulufe" törenlerinde, yani yeniçerilerin maaşlarını aldıkları günlerde, onlara akide şekeri ikram edilirdi. Yeniçeriler bu şekerleri yiyerek padişaha ve devlete olan bağlılıklarını sessizce onaylamış olurlardı. Ancak eğer şekeri yemezlerse, bu bir memnuniyetsizlik göstergesi olurdu.

Ayrıca, yeni bir padişah tahta çıktığında yeniçerilere sunulan akide şekerinin gramajı da çok önemliydi. 400 gram gelen şeker, yeniçerilerin padişahı desteklediğini gösterirken, 400 gramdan az gelen şeker ise bir memnuniyetsizlik mesajı taşırdı.