Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan şekerparenin tarifi, Ramazan günlerinin yaklaşmasıyla birlikte iftar sofraları hazırlayacak olan kişilerin araştırma konularından biri oldu. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte şekerpare tarifi için gereken malzemeler...