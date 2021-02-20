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Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ediyor

Padişah 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine Anadolu'nun dört bir yanında yapılması talimatı verilen saat kulelerinin minyatürleri, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 1797'de yaptırılan Safranbolu Saat Kulesi'nin yanındaki 1 dönümlük alandaki açık hava müzesinde sergileniyor

Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ediyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde, "Anadolu Minyatür Saat Kuleleri Müzesi"ni ziyaret edenler, Osmanlı döneminin kültürel izlerini taşıyan Anadolu'da yapılmış özgün minyatür saat kuleleriyle adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

AA'nın haberine göre Osmanlı Devleti döneminde, özellikle 1901 yılında 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü şerefine Anadolu'nun dört bir yanında yapılması talimatı verilen saat kulelerinin minyatürleri, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 1797'de yaptırılan Safranbolu Saat Kulesi'nin yanındaki 1 dönümlük alanda 9 yıl önce oluşturulan açık hava müzesinde sergileniyor.

Anadolu'da yapılmış özgün saat kulelerinin minyatürlerinden oluşan ve Osmanlı döneminin kültürel izlerini taşıyan "Anadolu Minyatür Saat Kuleleri Müzesi"nde, 15 minyatür saat kulesi yer alıyor.

Müzede, Adana, Amasya, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayseri, Kütahya, Samsun ve Saraybosna'da bulunan saat kulelerinin minyatürleri izlenime sunuluyor.

Saat kulelerinin 1 ila 3 metreyi bulan minyatürlerinin yer aldığı müzeyi ziyaret edenler, Anadolu'daki saat kulelerinin hikayelerini de öğrenme imkanına sahip oluyor.

Safranbolu Tarihi Saat Kulesi ile orijinaline uygun hazırlanan 1/10 ölçekli 15 minyatür saat kulesi, adeta zamana tanıklık ediyor.

"SAFRANBOLU'NUN HER ÖGESİNDE İNSAN VARLIĞINA DUYULAN SAYGI VE SEVGİ VAR"

Kent üzerine çalışmaları ile birçok kitabı bulunan araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin, Safranbolu'nun her ögesinde insan varlığına duyulan saygı ve sevginin olduğunu söyledi.

Osmanlı padişahlarından 3. Selim'in sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından 12 metre yüksekliğindeki kule üzerine 1797 yılında yaptırılan saatin yanındaki alanda, Osmanlı döneminin kültürel izlerini taşıyan Anadolu'da yapılmış özgün saat kulelerinin minyatürlerinin bir araya getirildiğini anlatan Aytekin, şunları kaydetti:

"Burada Türkiye'nin değişik yerlerine ilişkin 15 saat var. En eski saat Safranbolu'nun saati. Onlara 'ağabeylik' yapıyor. Buradaki 15 saatin 13'ü il düzeyinde, 2'si ilçe düzeyinde. Biri Elazığ'ın Maden ilçesi, biri de Safranbolu. Buraya gelindiğinde 360 derece Safranbolu'nun gizemini görmek mümkün. Burada hem mutluluğun resmini görebilir hem de zamanın sesini duyabilirsiniz."

Aytekin, müzenin ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkardığını belirterek, "Bu saat kuleleri gezildiğinde burada asker olan, buraya gezmeye gelen veya memleketinden ayrı olan, burada kendi memleketini görmüş gibi olur." dedi.

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