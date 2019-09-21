Stat: Osmanlı
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç
Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican (Dk. 80 Tamer Aşık),Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk),Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren (Dk. 68 Blagojevic),Oğuz Yıldırım
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı (Dk. 76 Burak İnce),Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Ersel Aslıyüksek),Kerim Alıcı, Yasin Ozan (Dk. 46 Fatih Aktay),Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 27 Ayuk, Dk. 64 Beykan Şimşek (Osmanlıspor),Dk. 47 Muhammed Mert (Altınordu)
Sarıkartlar: Dk. 32 Barış Zeren, Dk. 63 Oğuz Yıldırım, Dk. 67 Ali Eren İyican, Dk. 76 Mehmet Yiğit, Dk. 89 Mele, Dk. 90+5 Beykan Şimşek, Dk. 90+6 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
YORUMLAR