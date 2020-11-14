Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Twitter hesabı aracılığıyla yarın sınava girecek olan EKPSS 2020 adaylarına sınav saati hatırlatmasında bulundu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2020, 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. 2020 EKPSS için geri sayım başladı. Sınava girecek adayların giriş belgelerini bir an önce temin etmesi gerekiyor. Peki, 2020-EKPSS saat kaçta? 2020-EKPSS sınav giriş belgesi al

2020 EKPSS SAAT KAÇTA?

EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

EKPSS 2020 SINAV GİRİŞ BELGESİ AL

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2020 EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ AL

2020 EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN SINAV SAATİ UYARISI