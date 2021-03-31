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ÖSYM duyurdu: KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2021 KPSS DHBT tarihi açıklandı

2021 KPSS DHBT sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Yurt genelindeki adayların merakla beklediği sınavın tarihi belli oldu. Peki gözlerin çevrildiği 2021 KPSS DHBT sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM duyurdu: KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2021 KPSS DHBT tarihi açıklandı

DHBT sınavı ne zaman? Soruları sıanva jatılım sağlayacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ertelenen DHBT 2021 sınavıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte 2021 DHBT sınav tarihi...

ERTELENEN KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta gerçekleştirildi.

Merakla beklenen KPSS DHBT ise 11 Nisan'da yapılacak.

DHBT NEDİR?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

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