ÖSYM GİS sayfası, ÖSYM'nin düzenlediği çeşitli sınavlarda görev alanlar tarafından araştırılıyor. ÖSYM GİS üzerinden, sınavlarda görevli olmak için başvurular yapılabildiği gibi, hangi sınavda ve nerede görevli olunduğu da öğreniliyor.

ÖSYM GİS GİRİŞİ SAYFASI

ÖSYM GİS sayfası için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Açılan sayfada T.C. kimlik numarası ile şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz. Böylece ÖSYM üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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