ÖSYM şifresi nasıl alınır? 2023 AİS giriş: ÖSYM şifre alma ekranı...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin sonuçlarının açıklanmasına çok kısa bir süre kaldı. Söz konusu durumla ilgili olarak adaylar en çok; ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır, YKS sonucu nasıl öğrenilir aramaları yapıyor. İşte, detaylar...
YKS sonuçları açıklanmak üzere. Hayalindeki üniversiteye yerleşmek için büyük bir emek veren binlerce öğrenci, artık sonuçları bekliyor. İlgili sonuçların belli olmasına artık kısa bir zaman kala ÖSYM şifresinin nasıl alınacağına ilişkin bilinmesi gerekenleri derledik!
İlk defa ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir.
ÖSYM AİS şifrem yok nasıl alırım?
ÖSYM AİS şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları gerekmektedir.
E Devlet üzerinden ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?
E devlet şifresi olan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabilir.
ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?
Bir diğer merak edilen ise ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ilk kez ÖSYM şifresi alanlar ÖSYM şifresini nasıl değiştirebilir? sorusu olmakta. Başvuru merkezlerinden temin edilen ilk ÖSYM şifresi aday tarafından ÖSYM AİS girişi yapılarak yeni AİS şifresi oluşturulabilmekte. ÖSYM şifre değiştirme nasıl yapılır? Gelin birlikte öğrenelim.