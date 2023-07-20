ÖSYM şifresi nasıl alınır? 2023 AİS giriş: ÖSYM şifre alma ekranı...

YKS sonuçları açıklanmak üzere. Hayalindeki üniversiteye yerleşmek için büyük bir emek veren binlerce öğrenci, artık sonuçları bekliyor. İlgili sonuçların belli olmasına artık kısa bir zaman kala ÖSYM şifresinin nasıl alınacağına ilişkin bilinmesi gerekenleri derledik!

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İlk defa ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir.