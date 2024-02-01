ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS başvuru ve sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS başvuru ve sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav tarihleri takvimi ile sınavların yapılacağı tarihler yeniden gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaların sonrasında 2024 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte konu hakkında güncel bilgiler...

ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

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YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

2024-YKS başvurularI başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar sürecek. Başvuruları ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.