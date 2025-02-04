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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM sınav takvimi 2025: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ve başvuruları ne zaman yapılacak?

        ÖSYM sınav takvimi 2025: Güncel sınav tarihleri belli oldu!

        ÖSYM, milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Eğitim hayatlarına yön vermek isteyen gençler ile kamu kurumlarında kariyer hedefleyen bireyler için kritik öneme sahip YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri belli oldu. Başvuru tarihlerini kaçırmamak ve hazırlık süreçlerini planlı bir şekilde yürütmek isteyen adaylar için resmi takvim önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte 2025 ÖSYM sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 22:36 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:36
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        1

        Eğitim ve kariyer yolculuğunda adayların heyecanla beklediği haber geldi: 2025 yılı sınav takvimi açıklandı. Üniversite hayali kuran gençlerden meslek yaşamında ilerlemeyi hedefleyen profesyonellere kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri resmiyet kazandı. Adaylar için geri sayım başlarken, hazırlık sürecinde doğru planlama yapmanın önemine dikkat çekiliyor. İşte detaylar...

        2

        ÖSYM 2025 SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

        ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        3

        YKS NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.

        KPSS NE ZAMAN?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        4

        YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025

        MSÜ NE ZAMAN?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        5

        YDS NE ZAMAN?

        YDS 2025 sınavları 9 Mart 2025 ve 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        DGS NE ZAMAN?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

        6

        TUS NE ZAMAN?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

        7

        ALES NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 6 Temmuz 2025

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025

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