ÖSYM 2026 sınav takvimi: KPSS, DGS, YKS, YDS, MSÜ, ALES sınav ve başvuru tarihi açıklandı mı?
ÖSYM sınav takvimi ve başvuru takvimi yeni yıla girmeden önce merak ediliyor. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi önemli sınavlara katılacak olan binlerce öğrenci, sınav tarihlerinin açıklanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM'nin 2026 takvimini yayımlayacağı tarih, öğrenciler için büyük bir merak konusu oldu. Peki, ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı, sınav tarihleri belli oldu mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılına ait sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılında yapılacak olan YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi önemli sınavların tarihleri, bu takvimle birlikte netlik kazanacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin önceki yılın takvimine bakarak, sınav tarihlerinin ne zaman açıklanacağına dair bir öngörüde bulunuyor. Geçtiğimiz sene kasım ayında takvim duyurulmuştu. Peki, 2026 sınav takvimi hangi tarihte yayımlanacak?
ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM 2026 sınav tarihleri henüz belli olmadı. 2025 yılına ait ÖSYM sınav takvim kurum tarafından 2024 Kasım ayı içerisinde erişime açılmıştı. Bu yıl da Kasım ayı içerisinde 2026 ÖSYM sınav takviminin duyurulması bekleniyor.
ALES, KPSS, DGS SINAVLARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek YKS, KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS ve MSÜ sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM 2025 Sınav Takvimi'nin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. ÖSYM sınav takvimi ilan edildiğinde sınav ve başvuru tarihlerine haberlerde yer verilecektir.