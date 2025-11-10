ÖSYM 2026 sınav takvimi: KPSS, DGS, YKS, YDS, MSÜ, ALES sınav ve başvuru tarihi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılına ait sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılında yapılacak olan YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi önemli sınavların tarihleri, bu takvimle birlikte netlik kazanacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin önceki yılın takvimine bakarak, sınav tarihlerinin ne zaman açıklanacağına dair bir öngörüde bulunuyor. Geçtiğimiz sene kasım ayında takvim duyurulmuştu. Peki, 2026 sınav takvimi hangi tarihte yayımlanacak?