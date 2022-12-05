'ÖSYM BİR ÇALIŞMA YAPIYOR'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yeni sınav tarihlerine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim takvimiyle sınav takviminin prensip olarak üst üste gelemeyeceğini ifade etti. “ Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.” ifadeleri kullanıldı.