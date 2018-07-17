Üniversite eğitimine lisans üzerinden devam etmek isteyen tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

erken seçim nedeniyle ÖSYM tarafından ertelenmişti. Sınava günler kaldı. İşte Dikey Geçiş Sınavının yapılacağı tarih...

2018 DGS NE ZAMAN?

24 Haziran olarak belirlenen erken seçimde ilk oylamasında çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz’da ikinci tur oylaması yapılacak. Ancak bu tarih Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) yapılacağı tarihe denk geliyordu. Bu nedenle ÖSYM 2018 Dikey Geçiş Sınavı'nı 21 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.

DGS HAKKINDA TEMEL KURALLAR

DGS yani dikey geçiş sınavı önlisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekiyor.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olan veya son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına devam etme hakkı kazanabilmektedirler.

2018 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 DGS sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 16.05.2018 tarihinde başladı ve 24.05.2018 tarihlerinde sona erdi. Sınavın sonuçlarının ise 16.08.2018 tarihinde açıklanacağı ÖSYM tarafından öngörülmüş.

SINAVA GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ADAYLAR SAAT 10.00'DAN SONRA SINAVA ALINMAYACAK!

Sınava günler kala unutulmaması gereken en önemli kural; Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?



Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.



Testte 120 soru yer alacak.



Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak.



Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.