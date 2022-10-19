ÖSYM TUS tercihleri başladı!

Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, başvuru kılavuzu ve tercih bilgilerinde sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekir.

2022-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022-TUS 2. DÖNEM TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYINIZ