Lisansüstü eğitim için bütün bir sene boyunca ALES sınavını bekleyen adaylar için son gün bugün. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden ALES başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu. İşte başvuru yapacak adaylar tarafından araştırılan ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı...

2021 ALES 2 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) başvuruları bu sabah saat 10.30'da başladı. Sınava başvurular, 03 – 11 Ağustos 2021 tarihleri boyunca gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2021 ALES 2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2021 ALES 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek ALES 2 Sınav Ücreti: 145 TL