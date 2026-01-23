ÖSYM, yılın ilk sınavını yarın e-YDS ile yapacak

TSS'de bebeklere ömür boyu yenileme garantili sigorta

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na doğum teminatı eklediklerini belirterek, "Bunun çeşitli avantajları var. Çocuk doğduktan sonra 15 gün içinde şirkete bildirilirse çocuk doğumundan itibaren ömür boyu yenileme garantisi ile birlikte sigortası yapılmış oluyor" diye konuştu.