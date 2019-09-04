YKS ek tercihleri nasıl yapılacak? sorusu ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda cevap buldu. 20 liralık YKS ek tercih ücreti 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak. YKS ek tercih kılavuzu ve detaylar haberimizde.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÖSYM tarafından 2019 yılı YKS ek yerleştirme kılavuzu dün yayımlandı. Üniversite için ek tercih yapacak adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzunu tüm ayrıntılarıyla detaylıca incelemeli. Hem hangi şartlara sahip adayların ek tercih yapabileceğini hem de ek tercihleri sonrasındaki süreç, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alıyor. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzuna aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

ÖSYM YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2019-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2019- YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

3. 2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2019-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır.

Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

6. 2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

TABLO-3 VE TABLO-4 İÇİN TIKLAYIN

3. 2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.