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        Otelde 16 kişi zehirlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde 16 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı, ekipler inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 21:00 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:00
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        Otelde 16 kişi zehirlendi
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        Muğla’nın Bodrum ilçesinde, konakladıkları otelde zehirlenme şüphelisiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yalıkavak Mahallesinde bulunan bir otelde konaklayan 16 kişi, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu edilirken, gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığı konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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