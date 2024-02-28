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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Otelde' oyunu Caddebostan Kültür Merkezi'nde

        'Otelde' oyunu Caddebostan Kültür Merkezi'nde

        Pafta Tiyatro tarafından sahneye konan, Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ'ı bir araya getiren  'Otelde', 28 Mart'ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:02
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        'Otelde' Caddebostan Kültür Merkezi'nde
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        Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ı bir araya getiren “Otelde” oyunu, 28 Mart’ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde seyircisiyle buluşuyor. Heyecan ve gizem dozu yüksek oyunun yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikâyesi…

        Karşılaştıkları otel odasında mı başlıyor yoksa orada mı sona erecek? Polis, odadaki cesetlerin sırrını bulduğu tek delil ile çözebilecek mi? Yayımlanmamış bir roman.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #OYUN

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