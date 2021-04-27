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Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, kapalı mı? Oteller rezervasyon alıyor mu?

Oteller kapandı mı sorusu merak ediliyor. 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı kararları sonrası oteller ile ilgili aramalar iyice arttı. Peki, vaka artışları nedeniyle oteller kapandı mı ve rezervasyon alıyor mu?? İşte konuyla ilgili detaylar...

Oteller kapandı mı? Tam kapanmada oteller açık mı, kapalı mı? Oteller rezervasyon alıyor mu?

Oteller kapandı mı? Yeni krona virüs kısıtlamalarıyla birlikte bu sorunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. Peki, oteller tam kapanmada açık mı kapalı mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı ile ilgili detaylar...

OTELLER KAPANDI MI?

Türkiye'de tam kapanmaya geçilmesiyle birlikte oteller ile ilgili son gelişmeler araştırılıyor. Yayınlanan genelgede konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir açıklaması yer alırken otellerin son durumu ile ilgili detaylar şöyle;

OTELLER KAPANDI MI, TAM KAPANMADA OTELLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Otellerin son durumu İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldı. Yapılan açıklamayla tam kapanma boyunca otellerin akıbeti de belli oldu. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.'' ifadeleri yer alıyor.

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamalarda muaf olacak.

İŞTE YENİ KARARLAR

#habericionecikanlar#100#left

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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