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        Otobüs alev topuna döndü!

        Konya'da seyir halindeki bir otobüste yangın çıktı. Gece saatlerinde yaşanan olayda yolcular tahliye edilirken, araç alev topuna döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:00
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        Otobüs alev topuna döndü!
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsündeki yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre Alanya'dan Kayseri'ye giden Menderes Küçük yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 01.30 sıralarında Konya- Antalya kara yolu Seydişehir- Bozakır Kavşağı'na geldiğinde belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Durumu fark eden Küçük, aracı yolun sağına park edip, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otobüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular da başka bir otobüsle yollarına devam etti.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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