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Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüs şoförü Burçin'e saldıran yolcunun cezası belli oldu!
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İzmir'de otobüs şoförü Burçin'e saldıran sanığın cezası belli oldu!

İzmir'de, belediye otobüsü şoförü Burçin A.'yı darbettiği ve kamu malına zarar verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Güngör Yalçınöz'ın cezası belli oldu. Tutuksuz yargılanan sanık Güngör Yalçınöz, savunmasında olanlar için pişman olduğunu belirterek, "Kamera kayıtları izlenirse darbetmediğim görülür. Kamu malına zararı da giderdim. Olanlar için pişmanım" dedi. Mahkeme sanığı toplam 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı

Otobüs şoförü Burçin'e saldıran yolcunun cezası belli oldu!
DHA

İzmir'de, otobüs şoförü Burçin A.'ya saldıran yolcu Güngör Yalçınöz'ün cezası belli oldu.

Olay, 26 Temmuz'da, Konak ilçesindeki Alsancak Garı yakınında meydana geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 hattı 253 numaralı yolcu otobüsünde çalışan Burçin A., Alsancak Garı'ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti.

DURAK HARİCİ OTOBÜSE BİNMEK İSTEDİLER

Bir süre sonra Burçin A., kırmızı ışıkta beklerken, bir grup yolcu otobüse binmek istedi. Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak harici kapı açmanın yasak olması nedeniyle Burçin A., araca bindirmedi. Otobüste yolcu olarak bulunan Güngör Yalçınöz, kapıyı açmasını isteyip, olumsuz cevap alınca iddiaya göre Burçin A.'ya hakaret etti.

POLİSİ BEKLERKEN SALDIRDI

Otobüsü yolun sağında kontrollü durduran şoför Burçin A., "ESHOT Şoför Destek Hattı"ndan yardım istedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildiği sırada Yalçınöz, Burçin A.'ya yumruk attı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı, Burçin A. da şikâyetçi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de darbedilen şoför Burçin A.'ya olaydan kısa süre sonra görevi başındayken ziyarette bulundu.

TUTUKLANDI, BİR SÜRE SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Güngör Yalçınöz tutuklandı, bir süre sonra ise tahliye edildi. Sanık hakkında 'hakaret', 'darp' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Sanık Güngör Yalçınöz, bugün hakim karşısına çıktı. Yalçınöz, duruşmaya SEGBİS ile katıldı, müşteki avukatları da salonda hazır bulundu. Savunma yapan Yalçınöz, olanlar için pişman olduğunu söyledi.

"KAYITLAR İZLENİRSE DARBETMEDİĞİM GÖRÜLÜR"

Esas hakkında mütalaasını sunan savcı ise sanığın 'hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Yalçınöz ise, "Kamera kayıtları izlenirse darbetmediğim görülür. Kamu malına zararı da giderdim. Olanlar için pişmanım" dedi.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI KARARI

Hakim, sanık Güngör Yalçınöz'ü "hakaret" ve "darp" suçlarından 10'ar ay, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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