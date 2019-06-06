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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otobüsler bayramda ücretsiz! Peki otobüsler ne zaman, saat kaça kadar bedava olacak? (Metro, metrobüs)

Bayramda İETT toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapmıştı. Bugün bayramın son günü ve İETT otobüs, metro, metrobüs, marmaray'ı da kapsayan toplu taşıma araçlarından ücret alınmıyor. Daha önce bayramlarda toplu taşıma araçları yüzde 50 indirimli oluyor. Peki otobüsler ne zaman, saat kaça kadar bedava olacak?

Bayramda otobüsler ücretsiz mi

Otobüsler saat kaça kadar ücretsiz? sorusunun cevabı, bayram boyunca ücretsiz olan İETT toplu taşıma araçları için merak ediliyor. Geçtiğimiz ay İBB Meclisi'nde kabul edilen taslak ile aylık öğrenci akbili 40 liraya düşürülmüş, bayramlarda ise toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. En son 19 Mayıs'ta İstanbullu'lar toplu taşımadan ücretsiz faydalanmışlardı. Peki İETT otobüs, metro, metrobüs ne zaman kadar ücretsiz?

İETT TOPLU ULAŞIM (OTOBÜSLER) NE ZAMAN, SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor. Yolcular bayram süresince her zaman olduğu gibi seyahat kartlarını geçiş cihazına okutacak ancak bakiye düşmeyecek. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması bugün bayramın bitmesiyle birlikte sona erecek. Yani bu gece saat 00.00'da takvimler 7 Haziran'ı gösterdiğinde toplu taşıma araçlarından yeniden ücret alınmaya başlanacak. 

 

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray TCDD'ye bağlı olduğu için, Marmaray ücretlerinde herhangi bir indirim söz konusu değil. 

13.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN MARMARAY GEBZE HALKALI ARASI GEÇERLİ ÜCRETLER.

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. MARMARAY ÜCRET TARİFESİ
    
EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ₺2,60₺1,25₺1,85
TAM PARKUR ÜCRETİ₺5,70₺2,75₺4,00
 
DURAKLARTAMİNDİRİMLİİNDİRİMLİ-2
1 - 7 İSTASYON₺2,60₺1,25₺1,85
8- 14 İSTASYON₺3,25₺1,55₺2,30
15 - 21 İSTASYON₺3,80₺1,80₺2,70
22 - 28 İSTASYON₺4,40₺2,10₺3,15
29 - 35 İSTASYON₺5,20₺2,50₺3,70
36 - 43 İSTASYON₺5,70₺2,75₺4,00
 
DURAKLARAYLIK SINIRLI MARMARAY 
ABONMAN BİLETKURUMSAL BİLET
1 - 7 İSTASYON131
8- 14 İSTASYON231
15 - 21 İSTASYON231
22 - 28 İSTASYON331
29 - 35 İSTASYON331
36 - 43 İSTASYON431


İETT, 4 BİN 524 ARAÇLA HİZMET VERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda yolcularımız bayram boyunca İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel’den kartlarını okutarak ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bayram süresince İETT; 4 bin 524 araç, 42 bin 062 sefer ile hizmet verecek. Yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapılacak.

İETT OTOBÜSLERİNE RAMAZAN BAYRAMI’NA ÖZEL SEFER SAATİ UYGULANACAK

İETT otobüslerinde 3 Haziran Arife günü Cumartesi günü geçerli olan sefer tarifesi uygulanırken 4-5-6 Haziranı kapsayan bayram günlerinde bayram için özel olarak oluşturulan sefer tarifesi uygulanacak. Yolcularımız sefer saatlerine İETT’nin resmi web sitesi www.iett.istanbul adresinden ulaşabilecek.

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