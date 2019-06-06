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YORUM KURALLARINI OKUDUM

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz" uygulaması ne zaman bitiyor?

Bayramda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olduğunu Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) duyurmuştu. Avrasya Tüneli ile Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmadığı da sık sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki 15 "Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz" uygulaması ne zaman sona erecek?

köprü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Şimdi sürücüler köprülerden ne zaman ücret alınmaya başlanacağını merak ediyor. İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarındaki ücretsiz kullanım hakkı bugün sona erecek. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ne zaman ücret alınmaya başlanacak?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NE ZAMAN ÜCRETLİ OLACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile KGM tarafından işletilen otoyollarda geçişler Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen 9 günlük tatil boyunca ücretsiz olacak. Buna göre 01 haziran 2019 cumartesi saat 00.01 itibarıyla başlayan ücretsiz geçişler 10 haziran 2019 pazartesi günü saat 07.00’de sona erecek.

AVRASYA TÜNELİ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Yap – işlet – devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfezi’nin birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü ve otoyollarından geçişler 4-5 ve 6 hazirandaki Ramazan Bayramı boyunca aynı şekilde ücretli olmaya devam edecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1. sınıf araçlar 103.05 lira
2. sınıf araçlar 164.85 lira
3. sınıf araçlar 195.75 lira
4. sınıf araçlar 259.65 lira
5. sınıf araçlar 327.65 lira
6. sınıf araçlar 72.15 lira

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Altınova – Orhangazi 11.50 lira
Gemlik – Bursa 15.65 lira

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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