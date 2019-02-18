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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 15 Şubat'ta, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan bir özel halk otobüsünde iddiaya göre taciz olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre halk otobüsüne binen E.Y. isimli şüpheli, D.Y. (17) isimli bir genç kızın yanına oturdu. Otobüs hareket ettikten bir süre sonra elindeki telefonu ile ilgilenen D.Y., E.Y. isimli şüphelinin kendisine dokunması sonrasında tacize uğradığını iddia ederek, "Ne yapıyorsun, kalk şuradan. Seni cümle aleme inat yolun ortasında döverim" dedi.
SÜRÜCÜ VE YOLCULAR DARP ETTİ
İHA'da yer alan habere göre genç kızın tepkisi üzerine ayağa kalkan E.Y., "Ben bir şey yapmadım" diyerek D.Y.’den uzaklaştı. Hızla kapıya yönelen ve inmek isteyen E.Y.'yi ise sürücü ve yolcular durdurdu ve darp etmeye başladı. Aldığı darbelerde aracın ön kapısına yığılan şüpheli, "Engelliyim" diyerek kendisini dövenlerden kurtulmaya çalıştı.
POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Olayın ardından özel halk otobüsünün sürücüsü aracı, Kuruçeşme Polis Merkezi’ne götürdü. Aracın karakola gittiği sırada araçta bulunan yolculardan bazıları ise şüpheliyi linç etmek istedi. Polis merkezi önünde aracı durduran sürücü, kendi elleri ile E.Y.'yi polis ekiplerine teslim etti. Genç kız D.Y. de polis merkezine giderek E.Y.'den şikâyetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan D.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Halk otobüsü içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, şüpheli otobüse bindikten sonra D.Y. isimli genç kızın yanına oturduğu görüldü. Otobüs bir süre harekete ettikten sonra, D.Y., isimli kadın, elindeki telefonu bırakarak, E.Y.’ye "Ne yapıyorsun, kalk şuradan" diyor. Kızın bağırmasının ardından E.Y., oturduğu yerden kalkarak inmek için hızla kapıya yöneliyor. Sürücü ve yolcular tarafından tarafından feci şekilde darp edilen şüpheli, "Engelliyim" diyerek linçten kurtulmaya çalışıyor.
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