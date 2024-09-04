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        Haberler Bilgi Ekonomi Otogaza zam geldi, tabela değişti! 4 Eylül 2024 Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatları 4 Eylül 2024: Otogaza zam geldi! Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak otogaza zam geldi. LPG'ye zam sonrası ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki benzin, motorin (mazot), LPG ne kadar oldu, kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 08:51 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:06
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        Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takib ediliyor. Son olarak otogaza zam geldi. Yapılan zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin (mazot), LPG kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatı…

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        OTOGAZA ZAM GELDİ!

        LPG’ye 4 Eylül 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk zam yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı tabelaya yansıdı.

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        BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

        Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43,31 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,23 TL

        LPG litre fiyatı: 25,13TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Bir litre benzin fiyatı: 43,19 TL

        Bir litre motorin fiyatı: 43,16 TL

        Bir litre LPG fiyatı: 24,59 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43,62 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,62 TL

        LPG litre fiyatı: 25,14 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44,08 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,13 TL

        LPG litre fiyatı: 24,89 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

        Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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