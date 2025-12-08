Habertürk
        Otomobil 7 metreden düştü! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Otomobil 7 metreden düştü! Yaralılar var!

        Mersin'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 7 metrelik uçurumdan düştü. Olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:48
        Otomobil 7 metreden düştü! Yaralılar var!
        Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 7 metre aşağıya düştü. 2 yaralının olduğu kazanın anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, gece ilçeye bağlı Müğlü Yaylası'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sinap Mahallesi istikametinden Üzümlü Mahallesi'ne doğru seyreden otomobil virajla birlikte yokuş tırmanırken, yağmurla kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

        Otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 7 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Gürültüyle birlikte kaza olduğunu anlayan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların bildirmesiyle kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta bulunan Z.K. ile S.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Soruşturmanın sürdüğü kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin gelerek virajlı yolda dönerken aşağı düştüğü anlar yer aldı.

